La Nuorese Calcio ha comunicato l'ingresso nello staff tecnico di Michele Pinna con la funzione di allenatore in seconda il tecnico, collaborerà quindi con Antonio Prastaro in questa parte finale della stagione. La Nuorese occupa il primo posto del girone B della Promozione in compagnia dell'Usinese, con un punto di vantaggio sull'Alghero e tre sulla Macomerese.

Domenica scorsa la squadra di Prastaro è stata bloccata sul pari dal Porto Torres (gol dei turritari al 93’), facendosi così raggiungere dall'Usinese al vertice della classifica. Ora c'è da stringere i denti: il campionato si sta facendo sempre più incerto e difficilde. Sabato, alla ripresa, la Nuorese riceverà la visita del Posada. L'Usinese giocherà in casa col Sennori, l'Alghero e la Macomerese ospiteranno Bonorva e Luogosanto.

© Riproduzione riservata