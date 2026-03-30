Nessuna sorpresa nel corso della quarta giornata della fase a “orologio” del torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono, infatti, le due battistrada: Mercede Alghero e Astro Allianz Ambrosini e Murru.

In campo. Solo due le gare disputate nel weekend. Come già anticipato, nella giornata di domenica arrivano i successi di Mercede e Astro. Le due squadre, così, consolidano le prime due posizioni della classifica. Le catalane, capolista del torneo, si impongono tra le mura di casa contro la Fenix Sassari per 71-44. C’è gara solo nei primi 10’, quando le sassaresi riescono a limitare la forza avversaria, chiudendo il parziale sul -5 (18-13). Nel secondo quarto l’allungo delle padrone di casa, che vanno all’intervallo con un margine di vantaggio sopra la doppia cifra (37-24 al 20’). Nella ripresa il trend della gara non cambia (57-35 al 30’), fino al +27 della sirena finale. Nelle fila della Mercede, da segnalare i 16 punti firmati da Murgia. L’Astro, invece, grazie ad un’ottima seconda parte di gara, batte il San Salvatore Selargius per 71-51. L’avvio di gara è tutto di marca selargina, con il +6 dei primi 10’ (16-22 il parziale). Nel secondo quarto l’Astro riesce ad accorciare il divario di svantaggio, fino al -2 della sirena del riposo lungo (30-32 al 20’). Nel terzo quarto il break in favore delle padrone di casa, che si concretizza con il +15 del 30’ (52-37) e prosegue fino al 71-51 finale. La miglior realizzatrice della gara è Stoyanova, dell’Astro, con 18 punti.

In chiusura. Tra le partite da disputare, stasera (palla a due alle 20.45) scenderanno in campo Il Gabbiano e Elmas, settima e ottava forza del girone. Rinviata, invece, al prossimo 16 maggio la sfida tra Su Planu e Pallacanestro Nuoro.

© Riproduzione riservata