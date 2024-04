«Con la conclusione della stagione 2023/24, la salvezza ottenuta e il conseguente raggiungimento del 25° anno consecutivo in Eccellenza Regionale Sardegna si conclude la mia esperienza da presidente del Taloro Gavoi. Sono stato alla guida di questa società per sette anni: si è lavorato intensamente con il direttivo per conseguire degli obbiettivi sociali e sportivi, potendo affermare che nel bilancio complessivo ci si può ritenere ampiamente soddisfatti del lavoro svolto». Mathias Urru annuncia così le sue dimissioni al vertice della società.

«Do merito a questa società di aver lavorato conoscendo sempre i propri limiti, utilizzando l'oculatezza e la programmazione come stella polare. Lascio la Società - ha aggiunto Urru - con i bilanci in ottima salute e con un progetto sportivo avviato, consapevole che dopo un ciclo cosi lungo l'ambiente necessiti di una sferzata di entusiasmo che possa garantire la continuità dei progetti con idee ed energie nuove».

Il presidente dimissionario aggiunge pure che «a livello personale mi metto responsabilmente a disposizione del nuovo direttivo con la mia esperienza per tutto quello che necessita, conscio che c'è bisogno di una collaborazione fattiva di tutte le forze vive del paese per conservare una realtà cosi importante. È doveroso ringraziare chi mi ha preceduto, chi ha percorso la strada insieme a me e chi verrà dopo, ma soprattutto i tecnici ed i calciatori, veri protagonisti degli ottimi risultati sportivi raggiunti in questi anni. Spero di essere stato all'altezza del ruolo che mi avete assegnato e di non aver fatto sfigurare Gavoi in giro per la Sardegna. Guardiamo con entusiasmo ai cambiamenti e riprendiamo a lavorare tutti insieme per il bene della Società. Le persone cambiano, le società restano».

