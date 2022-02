Marta Maggetti conclude in rimonta, e in seconda posizione, la Sailing Week, nuovo appuntamento per la flotta di tavole olimpiche IQFoil a Lanzarote.

Poco vento. Dei quattro giorni di gara, i primi due sono sfumati per l’assenza di vento. La campionessa cagliaritana ha comunque mantenuto alta la concentrazione, piazzandosi al terzo posto dopo la prima giornata effettiva. Meglio ancora ieri, quando ha fatto segnare un 6-3 nelle ultime regate di flotta. Da lì, la Medal race (aperta alle prime dieci classificate dopo la prima fase), chiusa in seconda posizione dietro la spagnola Van der Velden.

Il secondo posto. Un piazzamento che, unito ai risultati precedenti, le ha garantito il secondo posto nella classifica finale assoluta, dietro la britannica Islay Watson. “Sono soddisfatta di questa trasferta”, la prima dichiarazione di Maggetti, “sono stati due giorni molto intensi e mi sono sentita più sicura rispetto alla scorsa gara, che avevamo fatto sempre a Lanzarote a fine gennaio”.

© Riproduzione riservata