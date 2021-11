Sarà un lungo weekend di partite nei campionati regionali, con il primo anticipo in programma già domani. Alle 20.30, per il Girone B di Promozione, si gioca Buddusò-Ozierese. Sabato alle 15 in programma cinque partite: in Eccellenza Porto Rotondo-Ilvamaddalena, in Promozione Villasimius-Pro Sigma (Girone A), Paulese-Tharros (Girone B), Posada-Tempio e Usinese-Lanteri Sassari (Girone C). Anticipa anche una delle sette sarde di Serie D, con il Carbonia che sarà di nuovo impegnato a Sant'Anna Arresi contro il Team Nuova Florida secondo in classifica: per i minerari calcio d'inizio alle 14.30.

Eccellenza. Tutte le restanti partite della tredicesima giornata, così come della decima dei tre gironi di Promozione, prenderanno il via domenica alle 15. È un turno fondamentale per il vertice, dato che le prime quattro si sfidano tutte fra di loro: torna a Villa San Pietro (campo dove sarà di casa almeno anche per tutto dicembre) il Sant'Elena di Cristian Dessì, terzo in classifica, per ospitare la Ferrini capolista; l'Arbus quarto completa invece il suo ciclo di partite con le big ricevendo il Taloro Gavoi, secondo e a caccia di riscatto (seppur con tanti squalificati) dopo due sconfitte di fila.

Anticipi. Definite dal Comitato Regionale anche le prossime partite del progetto "Anticipi al sabato". A gennaio Monastir-Ferrini il 15, Arbus-Guspini il 22 e Ghilarza-Nuorese il 29; a febbraio Arbus-Villacidrese il 5, Castiadas-Sant'Elena il 12, Nuorese-Budoni il 19 e Li Punti-Bosa il 26. Spostata dall'11 al 12 Budoni-Porto Rotondo, facendo così scendere a due le partite di sabato a dicembre: Ferrini-Castiadas il 4 e Villacidrese-Guspini il 18.

© Riproduzione riservata