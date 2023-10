Luca Dessì della Karel Sport è ufficialmente il campione sardo di mountain bike 2023. Con una tappa di anticipo, ha conquistato aritmicamente la Sardinia Cup 2023.

Nelle sette delle otto gare già effettuate, il corridore di Settimo San Pietro ha raccolto ben 3050 punti con un vantaggio di 605 punti sul diretto avversario, Marco Serpi. Gap ormai incolmabile per l’atleta dell’Arkitano Mtb Club.

Il terzo posto è attualmente occupato da Maurizio Olla, compagno di squadra di Dessì, con 1080 punti. Decisiva la storica Serpilonga a Sinnai, settima tappa che è stata corsa domenica scorsa. Dessì, nonostante un problema meccanico a pochi chilometri dall’arrivo, è riuscito a mantenere alle spalle il diretto concorrente per il titolo. Una stagione trionfale per lui che ha già conquistato il titolo di campione sardo Marathon, a Pau il 21 maggio scorso. Ha vinto anche la corsa di Nurri il 14 maggio.

«Un'annata finora straordinaria», dice Dessì. «Sinceramente non mi aspettavo di conquistare il titolo. Una bellissima soddisfazione. Ringrazio la mia squadra che mi ha sempre supportato. Adesso voglio chiudere in bellezza la competizione». Il 29 ottobre c’è l’ultima tappa della Sardinia Cup a Sant’Antioco.

Festeggia anche il team. «Luca oltre ad essere un grande atleta», dicono il presidente Giorgio Lecca e i dirigenti Andrea Cappai e Alessandro Manca, «è una grande amico. Ha disputato un campionato eccezionale. E’ stato il più costante. Ha meritato ampiamente questo titolo. Siamo orgogliosi. Complimenti anche a Maurizio Olla, in lotta per il terzo posto, pur avendo saltato due tappe. Quest’anno ha fatto anche una grande gara sulle Dolomiti in bici strada».

Nelle primissime posizioni anche Paolo Aledda, che ha vinto la Point to Point a Sinnai, e il capitano Mauro Vacca, protagonista nelle ultime quattro tappe e reduce dal terzo posto nella durissima Marathon di Sinnai (gara vinta da Vacca sei volte). Ci sono anche altri atleti gialloneri in forte crescita come Michele Montis che ha partecipato alla Point to Point cogliendo un ottimo risultato e Cristian Cocco.

