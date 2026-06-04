Ha salvato l'Ovodda battendo nella finale dei playout il Pirri. L'Ovodda resta così in Promozione. La squadra non sarà però allenata da Alessandro Cisci, l'allematore della salvezza.

Lo comunica la società: «Le strade col Mister Sandro Crisci si separano in maniera consensuale. Ci teniamo a rivolgergli un ringraziamento speciale. L’obiettivo della salvezza che abbiamo raggiunto quest’anno è stato, a tutti gli effetti, un vero e proprio miracolo sportivo. Le nostre strade oggi si dividono, ma il ricordo di questa impresa e la gratitudine per il lavoro svolto resteranno per sempre nella storia del nostro club. Al Mister va il nostro augurio più sincero per un prosieguo di carriera professionale ricco di nuove sfide, grandi soddisfazioni e successi. In bocca al lupo per il tuo futuro, Mister».

© Riproduzione riservata