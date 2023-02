Dopo lo stage di questa settimana con la Nazionale, arriva un'altra chiamata azzurra per Lorenzo Etzi, questa volta per una partita ufficiale. C'è anche il laterale del 360 GG Monastir tra i 18 giocatori convocati dal commissario tecnico Bellarte per le gare valide per la qualificazione ai Mondiali di calcio a 5 del 2024 contro Macedonia del Nord e Svezia. La prima partita contro i macedoni è in programma mercoledì 1 marzo alle 20.30 a Catania. Mercoledì 8 marzo a Gavle si disputerà invece l'ultima sfida del triangolare di qualificazione contro i padroni di casa della Svezia. Le prestazioni in campionato di Etzi con la maglia del 360 GG Monastir, al suo primo anno in Serie A, e gli allenamenti di Salsomaggiore Terme in azzurro hanno convinto il ct Bellarte a puntare anche sul talento cagliaritano classe 2002, che ora può sognare il debutto in una gara ufficiale con la maglia dell'Italia.

Il girone. Le partite contro Macedonia del Nord e Svezia apriranno e chiuderanno il girone di ritorno del triangolare per la qualificazione alla prossima Fifa Futsal World Cup. Gli azzurri sono in testa con quattro punti conquistati dopo il pareggio sul campo della Macedonia del Nord, al momento ultima con un punto, e la vittoria interna contro la Svezia, che invece è seconda con tre punti. La nazionale vincitrice del triangolare accede direttamente all'Elite Round, ultima fase delle qualificazioni al Mondiale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate);

Giocatori di movimento: Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Gennaro Galletto (Real San Giuseppe), Lorenzo Etzi (360GG Monastir), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Nicola Cutrignelli (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).

