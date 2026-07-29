Doppio colpo in entrata per il neo promosso Capoterra che sta puntellando la rosa per la prossima stagione in Prima Categoria. Dopo gli arrivi nelle scorse settimane di Fabio Toro (portiere) e Giacomo Chessa (difensore), i nuovi arrivi sono Nicola Mattana e Nicola Tidu, rispettivamente attaccante e difensore.

Il primo è il fratello di Andrea Mattana, calciatore già presente in rosa del Capoterra e trascinatore della scorsa annata in Seconda Categoria. Nicola, classe 2007, arriva dal Calcio Pirri con cui è retrocesso lo scorso anno proprio in Prima Categoria. Attaccante rapido e alle prime esperienze tra i grandi. Nel suo trascorso ha vestito le maglie di Ferrini e La Salle con cui ha fatto le categorie Giovanissimi e Allievi.

Il secondo è Tidu, classe 2003. Arriva direttamente dall'Azzurra Monserrato, ex squadra anche del nuovo tecnico biancorosso Davide Canosa. Si tratta di un difensore che fa della duttilità una delle sue armi migliori. Dopo tre stagioni all'Azzurra, continua il percorso di crescita di Tidu sempre in Prima Categoria ma con la maglia del Capoterra.

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