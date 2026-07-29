Colpo a centrocampo per il Gonnosfanadiga che dai portali social ufficializza l'arrivo di Luca Flore. Il centrocampista classe 1998 si aggregherà alla squadra di Pice in vista della prossima stagione 2026-2027. Nel corso della sua carriera, Flore ha vestito le maglie del Villacidro, Cinisellese, Monreale e Segariu tra Prima, Seconda e Terza Categoria. La sua ultima esperienza, durata due stagioni, è stata proprio con Villacidro Soccer 2024 in Terza Categoria.

Sull'ufficialità, la nota del club pubblicata sui social: «L'USD Gonnosfanadiga annuncia di aver trovato l'accordo per portare in biancoverde il centrocampista Luca Flore. Dopo 2 anni in cui il cuore ha deciso di lottare per la maglia del suo Villacidro, Luca ha scelto di tornare a calcare quei campi dove in passato ha fatto benissimo. Centrocampista di grande corsa, dinamismo e generosità, è pronto a mettersi a disposizione di mister Pice per la prossima stagione. Benvenuto Luca! Tutta la famiglia del Gonnos ti dà il suo più caloroso benvenuto».

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