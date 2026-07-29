La Klass Sennori riparte dal suo capitano. Il club romangino ha ufficializzato la conferma di Enrico Merella, che vestirà ancora la maglia biancoverde nel campionato di Serie B Interregionale 2026/27.

Playmaker-guardia classe 1996, figlio dell'indimenticato coach Paolo Merella, scomparso all'inizio del 2025, "Chicco" rappresenta uno dei volti simbolo della società. Cresciuto nella Dinamo Sassari, con cui ha avuto modo di debuttare anche in Serie A nella stagione 2014-15, Merella ha avuto un ruolo determinante nel percorso che ha portato i biancoverdi dalla Serie C Unica fino alla promozione in B Interregionale. Anche nell'ultima stagione, nonostante qualche problema fisico che ne ha limitato la continuità, si è rivelato spesso decisivo nei momenti chiave.

Oltre a guidare la prima squadra, il capitano continua a essere impegnato anche nel settore minibasket della società.

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