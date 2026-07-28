In passato i protagonisti sono stati i giovanissimi Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín Del Potro. Ora il torneo internazionale che ha battezzato tutti questi campioni arriva al Tc Cagliari. Da domani, mercoledì 29, a venerdì 31 luglio il circolo di Monte Urpinu sarà una delle quattro sedi europee della Summer Cups by Dunlop-Valerio/Galea Cup, il Campionato Europeo a squadre con i migliori under 18 del Continente.

Sei Nazionali in campo per conquistare i due pass disponibili per la Final Eight di Vichy, in Francia: Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Principato di Monaco e Andorra.

Per gli azzurri, convocati Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo. Il capitano è Federico Malanca. Possono diventare i Sinner, Cobolli e Musetti del futuro: per ora sono rispettivamente, sotto i 18 anni, i numeri 25, 28 e 29 al mondo.

Le altre sedi delle qualificazioni dell'edizione 2026 sono Hradec Kralové (Repubblica Ceca), Piestany (Slovacchia) e Ankara (Turchia).

La Final Eight è in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia.

La Galea Cup è nata nel 1950 per iniziativa di Madame Edmond de Galéa, mentre la Valerio Cup è stata istituita dalla Federazione Italiana Tennis in memoria di Vasco Valerio, capitano azzurro di Coppa Davis. Dal 1991, le due competizioni sono confluite nell'attuale Valerio Galea Cup.

Le sei nazionali si sfideranno sul rosso di Monte Urpinu in un tabellone a eliminazione diretta: per ogni confronto sono previsti due singolari e un doppio.

Nella scorsa edizione, gli azzurri Jacopo Vasami, Pierluigi Basile e Andrea De Marchi, guidati da capitan Giancarlo Palumbo, hanno chiuso al terzo posto il proprio tabellone di qualificazione, mancando l'accesso alla Final Eight. Sulla carta, l’Italia è la squadra favorita.

«Per la prima volta, Cagliari ospita la Summer Cups Under 18 - spiega il presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi - la più importante manifestazione europea a squadre della categoria. Quando si è presentata l’opportunità di organizzare questo evento, non ci abbiamo pensato due volte, perché sappiamo quanto possa essere importante per la crescita dei nostri giovani atleti. Avere la possibilità di vedere da vicino i migliori Under 18 d’Europa, osservare i loro allenamenti e respirare il clima dell’alto livello è un’esperienza di grande valore. Siamo orgogliosi che il nostro circolo possa ospitare questa manifestazione e ancora più felici di poter annunciare che questo è solo l’inizio: quest’anno accogliamo la fase di qualificazione, mentre nel 2027 ospiteremo le fasi finali delle Summer Cups Under 18».

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