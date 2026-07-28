Altre quattro conferme per la Dinamo Lab. Questa volta sono straniere: Mosler, Murakami, Lindblom e Revuelta. La squadra sassarese punta quindi sulla continuità (confermato anche il coach Foden) per affrontare la stagione 2026/27, con la speranza di ripetere l'ottimo campionato passato, chiuso al primo posto nella serie A di basket in carrozzina, e migliorare i risultati in Coppa Italia e playoff scudetto.

Il veterano tra gli stranieri è l'esterno svedese Joakim Lindblom, al suo quinto campionato. Per il pivot polacco Dominik Mosler è invece la terza stagione. Preziosa la conferma della spagnola Sara Revuelta: la sua intelligenza tattica consente di avere un coach in campo. Infine resta il giapponese Naohiro Murakami, arrivato l'anno scorso.

Soddisfatto il presidente della Dinamo Lab Gian Mario Dettori: «Abbiamo voluto dare continuità al nostro programma senza stravolgimenti perché vogliamo proseguire all’insegna della continuità. Si tratta di giocatori che vestono con entusiasmo la nostra maglia interpretando al meglio lo spirito del Club».

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