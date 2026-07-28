il turno
28 luglio 2026 alle 17:57
Tennis, Lorenzo Carboni si qualifica a BolzanoIl tennista algherese strappa il pass per il tabellone principale dell'Itf25
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Lorenzo Carboni si qualifica per l'Itf25 di Bolzano (montepremi 30mila euro, terra battuta).
Nel turno decisivo del tabellone cadetto dello Sparkasse Alperia Trophy, il tennista algherese (numero 470 al mondo e accreditato della prima testa di serie) ha regolato 6-0, 6-2 Alessandro Dragoni (1609 Atp).
All'esordio nel main draw, Carboni, numero 3 del torneo, se la vedrà con la wild card Gabriele Crivellaro (1251 Atp).
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