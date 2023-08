Prosegue bene l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Itf di Lesa (25mila dollari di montepremi). Il giovane tennista algherese (808 della classifica mondiale, suo best ranking), all'esordio ha eliminato la testa di serie numero 3 Marcello Serafini (428 Atp) per 6-4, 7-6(5) e ieri si è ripetuto con il 7-5, 6-4 sul qualificato ceco Dominik Recek (1125 Atp) negli ottavi di finale. Nei quarti sfiderà il francese Timo Legout, numero 570 del mondo e 8 del seeding.

In doppio Carboni, in coppia con Filippo Romano, accreditato della quarta testa di serie, ha iniziato con il 6-3, 6-4 su Simone Agostini e Matteo De Vincentis, ma poi è arrivato lo stop con il doppio 6-4 firmato dall'ex top 100 Luca Vanni e il monegasco Rocco Piatti.

