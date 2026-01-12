L’Olimpia Cagliari raggiunge Nuoro in vetta alla Serie CVittoria combattuta contro la Dinamo Academy nel primo turno del 2026
L’Olimpia Cagliari aggancia la vetta della Serie C Unica. Nel primo turno del 2026, grazie a una vittoria combattuta contro la Dinamo Academy, i cagliaritani raggiungono la Sirius Nuoro, ferma per il turno di riposo. In scia rimane il Camping La Salina Calasetta, protagonista di un convincente successo in trasferta contro la Ferrini, grazie a un secondo tempo decisivo che ha permesso di ribaltare l'inerzia dopo un primo tempo difficile.
Continua a correre anche la Torres, che domina il Carbonia tra le mura amiche, mentre l’Aurea Sassari supera di misura Ozieri e si allontana dalla zona calda della classifica.
S. Orsola-Antonianum 60-88
Tavoni Sassari: Vargiu 7, Gueye 10, Murru 10, Angius ne, Aroni, Camboni 2, Stan ne, Raffo 8, Peruzzi, Casu 19, Cugia, Barabino 4. Allenatore Ruiu
Antonianum Quartu: Medda 2, Cogoni, R. Mattana 11, Ruggeri 3, Malpede 20, Suriano 10, Jordan 18, Pirisi 9, Neri 2, A. Mattana 7, Tiragallo 6. Allenatore Atella
Parziali: 12-32; 32-53; 55-66
Ozieri-Aurea 72-76
Demones Ozieri: Cordedda, Poloni 24, Aisoni, Vasselli 14, Carletti 4, Polo, Saba 3, Serra 8, S. Monaco 9, Casu 2, G. Monaco 4, Fara 4. Allenatore Cadoni
Fisiokons Sassari: G. Langiu 8, Desole 15, Sini ne, L. Langiu 13, Giua 2, Matta 11, Fumanti 5, Sanna 2, Usai 13, Macciocu 7. Allenatore Basoli
Parziali: 18-20; 32-39; 46-61
Torres-Carbonia 90-67
Sef Torres: Piras 3, N. Pitirra, Scarpa, Perino 2, E. Pitirra 24, Casula 9, Calzaghe 4, Dell’Erba 4, Pricchiazzi 2, D’Elia 24, Barabino, Pompianu 18. Allenatore Mura
Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi 20, Barreiro 4, Deliperi 15, C. Cancedda 3, Cau 4, Sciascia, Putignano 21, F. Cancedda. Allenatore Matteu
Parziali: 12-25; 28-37; 64-50
Ferrini-Calasetta 86-95
Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 4, Pedrazzini 7, Mat. Sassaro 9, Murru, Saba, Piras 6, Pisu 15, Saddi 13, Diana 7, Fancello, Astara 18, Marras 7. Allenatore Mar. Sassaro
Camping La Salina Calasetta: Amadori 1, Penoni ne, Romeo 19, Vivi, Mpeck 9, Targonskis 24, Zucca 9, Werlich 8, Fontana ne, Ranucci 15, Fucka 10. Allenatore Frisolone
Parziali: 22-15; 39-38; 56-68
Olimpia-Dinamo 69-67
Olimpia Cagliari: Cossu 3, Mercenaro ne, Di Ciaula 14, Chessa 1, Serra 21, Corsi ne, Orrù, Sanna 15, Scanu 4, Pala ne, Gelsi 4, Terrosu 7. Allenatore Zucca
Dinamo Academy: Zoccheddu ne, Brunu 9, Cubeddu 5, Iaci ne, Moscaritolo 7, Cecchini 8, Panai 2, Ganga 5, Cipriano 26, Correddu 1, De Rosas 4. Allenatore Sassu
Parziali: 10-17; 34-34; 49-53
Classifica: Nuoro e Olimpia 18, Calasetta 16, Torres e Antonianum 14, Ozieri, Sant'Orsola e Dinamo Academy 12, Aurea 10, Ferrini e Carbonia 6.