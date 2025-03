La qualità al servizio della quantità. La ricetta dell’Olbia del nuovo corso è semplice quanto efficace. E l’allenatore Zé Maria ne è ben lieto.

«Sono molto contento perché la squadra sta attraverso un momento positivo da tutti i punti di vista, dei risultati e del gioco espresso. Adesso la squadra è un gruppo, e all’interno del gruppo c’è sana competizione perché tutti vogliono giocare e si stanno dando da fare in allenamento», premette il tecnico brasiliano prima di presentare lo scontro salvezza della 10ª giornata di ritorno di Serie D con l’Atletico Lodigiani, in programma domani al “Nespoli” con fischio d’inizio alle 14.30.

«Siamo davanti a loro solo per un punto: ci aspetta una squadra agguerrita perché sa che se vince qui ci scavalca in classifica», dice l’ex Inter a proposito dell’avversario, che arriva in Sardegna reduce, come l’Olbia, da due vittorie.

«È una squadra che ha valori, ed è molto bene organizzata, ma speriamo di proseguire la striscia positiva. L’Olbia sta venendo fuori con una cattiveria agonistica importante, abbiamo capito i nostri errori, l’esperienza e la qualità tecnica di certi giocatori sta venendo fuori». La via, insomma, è segnata. «Abbiamo lasciato troppi punti per strada ma adesso abbiamo una situazione più tranquilla: è la prima volta che l’Olbia esce dagli ultimi sei posti in classifica», sottolinea Zé Maria sul balzo fuori dalla zona retrocessione avvenuto grazie al successo dell’ultimo turno sul campo della Puteolana.

«L’entusiasmo è alto, e fa sì che la squadra si alleni bene, forte, e non senta la fatica. Siamo sulla strada giusta: sappiamo che dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme e che per salvarci servono tot punti. Andiamo alla ricerca di quelli: poi vediamo cosa succede». Rientra Arboleda dalla squalifica, resta invece ai box Di Chiara: tra i pali, come ha svelato Zé Maria, ci sarà Ascioti, che ha debuttato proprio contro la Puteolana.

Olbia-Atletico Lodigiani sarà diretta dall’arbitro Gennaro Decimo della sezione di Napoli.

