Il maestrale e lo Yacht Club Olbia protagonisti della nuova tappa del campionato zonale Ilca, a Porto Rotondo. Raffiche di 50 nodi hanno tenuto i regatanti a terra nella giornata di sabato. L’indomani, il vento da nord ovest è calato quanto basta per chiamare i quaranta timonieri in mare e impegnarli in tre regate, curate dallo Yacht Club Porto Rotondo.

In entrambe le categorie, è lo Yacht Club Olbia a dettare legge e monopolizzare il podio. Nella categoria Ilca 4, che raduna i regatanti più giovani, primato per Leonardo Locci seguito dai compagni di squadra Davide Cosseddu (primo nella classifica Under 16) e Adele Porcu.

Nell’Ilca 6 maschile, vittoria per Antonio Barabino (primo Under 19) su Emilio Dessena (Under 17) e Nicolò Cassitta. Solo nella piccola flotta Ilca 6 femminile, cambia tutto grazie al successo di Laura Crisi (Yacht Club Cannigione) sulle rappresentanti dello Yacht Club Cagliari, Valeria Uda (prima Under 21) e Giulia Galano (Ycc).

Nella divisione Master, successo per Alessandro Pisu (Lega Navale Italiana Cagliari). Oltre ai premi di giornata, la tappa ha assegnato punti importanti per la selezione alle regate nazionali di classe, che da quest’anno si corrono a numero chiuso.

