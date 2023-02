La fama del GeoPalace, espugnato prima di ieri solo dal Sassuolo, può aver reso la Millenium Brescia più attenta e determinata.

Sta di fatto che all’Hermaea Olbia le leonesse d’Italia hanno concesso poco o nulla, aggiudicandosi col punteggio di 3-1 la sfida dell’8ª giornata di ritorno del campionato di A2 femminile di volley. Un pizzico di rammarico sulla sponda gallurese, però, resta. «È difficile digerire com’è finito il quarto set», spiega Guadalupi. «Anche se nei punti precedenti ci è mancato un po’ di coraggio, avevamo rimesso in piedi la situazione prendendoci l’inerzia, e questo ci lascia il rammarico per il punto non conquistato. Anche perché non possiamo sapere, poi, come sarebbe andata nel quinto set».

Certo, di fronte c’era pur sempre la vice capolista. Un dato non trascurabile. «Diamo comunque i giusti meriti all’avversario», sottolinea l’allenatore dell’Hermaea. «Sono contento della prestazione in generale, la conquista di almeno un punto sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ad ogni modo – conclude Guadalupi – la prestazione ci dà autostima per ciò che arriverà nelle prossime settimane».

A partire dalla trasferta di Mondovì del prossimo turno. Dalla quale, per non perdere contatto con la poule promozione, l’Hermaea dovrà tornare con punti utili alla causa.

