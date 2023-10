Archiviato il giorno di riposo, l’Hermaea Olbia torna al lavoro in vista della trasferta sul campo del San Giovanni in Marignano.

La sconfitta subita in casa dalla Lpm Bam Mondovì per 2-3 al debutto nella A2 femminile di volley ha lasciato alla squadra di Dino Guadalupi un po’ di amaro in bocca, ma anche un punto classifica che, in avvio di stagione, contro una formazione più attrezzata, non è da buttare. “In preparazione al campionato abbiamo fatto meno amichevoli di Mondovì, e questo può aver pesato nei momenti clou della partita, ma in campo si è vista l’unione di squadra nei momenti difficili: siamo state brave a portagli via un punto, anche se nel quarto set credevamo fortemente nel bottino pieno”, ha spiegato nel post partita il vice capitano Sara Fontemaggi, al secondo anno in Gallura.

«Purtroppo siamo calate: nel tie-break potevamo fare di più», aggiunge poi, con un pizzico di rammarico, la 21enne schiacciatrice ex Ravenna. «Mondovì è più fisica di noi, e questo ha giocato a loro favore, ma siamo contente della nostra squadra: cercheremo di migliorare anche da questo punto di vista per riuscire a competere contro avversari come Mondovì. Rispetto all’anno scorso siamo più giovani, che se da un lato significa che siamo meno esperte, dall’altro – conclude Fontemaggi – vuol dire avere più voglia di fare. Il nostro obiettivo è la poule promozione, e proveremo in tutti modi a conquistarla».

