L’Hermaea Olbia si rinforza ingaggiando Laura Partenio: l’esperta schiacciatrice veneziana, classe 1991, potrebbe esordire in biancoblù già domani nella sfida casalinga col San Giovanni in Marignano, in programma al GeoPalace alle 17 e valida per la 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

«Sono molto felice di essere a Olbia: dopo il trasferimento in Sardegna per questioni familiari, l’Hermaea rappresentava la situazione più giusta”, spiega Partenio, ex Club Italia, Modena, Urbino e Novara. “Sono pronta ad adattarmi a tutte le situazioni e a contribuire, se necessario, alla crescita generale: non vedo l’ora di poter dare un contributo».

Soddisfatto dell’acquisto Dino Guadalupi. «Conosco Laura dagli inizi della sua carriera, il suo curriculum parla per lei», interviene il coach delle galluresi. «Il suo arrivo è una grande opportunità per la nostra squadra, non solo per l'apporto tecnico che potrà aggiungere, ma anche per quello che potrà dare in termini di mentalità, di equilibrio e di processo di crescita collettivo».

