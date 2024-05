Le schiacciatrici Laura Partenio, Sara Fontemaggi e Bianca Orlandi e il libero Sophie Blasi: secondo i tifosi dell’Hermaea Olbia sarebbero loro le giocatrici destinate a essere confermate per il prossimo campionato di A2 femminile di volley.

Dopo la conferma ufficiale del coach Dino Guadalupi, il club gallurese lancia via social un sondaggio, annunciando che dall’anno scorso resteranno quattro giocatrici e invitando i followers a indovinare di chi si tratta. «Come ormai sapete, a causa di numerose variabili non è affatto semplice ogni anno poter mantenere il roster della stagione precedente, nonostante gli sforzi. Quest'anno, però, saranno ben quattro le Hermeine che nella stagione del decennale hanno calcato il taraflex del Geopalace!», recita il post pubblicato dall’Hermaea sul suo profilo Instagram.

Ma c’è di più: stando alla comunicazione social, oltre alle quattro conferme ci sarebbe anche un gradito ritorno. «Spoiler nello spoiler: quest’anno tornerà una ex recente, protagonista in una stagione entusiasmante!», si legge ancora. E qui i nomi più gettonati sono quelli di Veronica Allasia, palleggiatrice, reduce dalla stagione al Mondovì, che sostituirebbe Dana Schmit, che ha già firmato proprio con la società piemontese, e Karin Barbazeni, ruolo centrale, lo scorso anno al Soverato, che occuperebbe la casella lasciata vuota da Islam Gannar, volata in A1 col Talmassons. Ai prossimi post l’ardua sentenza.

