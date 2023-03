L’Hermaea Olbia espugna il Palasport “Al Bione” di Lecco e guadagna salvezza diretta e poule promozione in un sol colpo all’ultima giornata del campionato di A2 femminile di volley.

In quella che è la seconda vittoria esterna di tutta la stagione regolare, la squadra di Dino Guadalupi si impone 3-0 sull’Orocash con parziali 25-20, 25-22, 25-16, sale a quota 30 in classifica e strappa il pass per una post season da protagonista, complice il risultato maturato in contemporanea dalla pari punti Albese Como, che in casa contro la Materials Sassuolo non riesce a imitare le galluresi, rimanendo indietro nel girone A.

Primo set a parte, a Lecco va in scena una gara senza storia, con l’Hermaea padrona del campo e in gran forma al servizio, col quale rende la vita particolarmente difficile all’avversario. Mvp del match Daniela Bulaich con 14 punti, chiude in doppia cifra anche Sara Tajè con 10 palloni messi a terra.

La festa è giusta e meritata, ma da domani si pensa alla poule promozione, al via il 12 marzo. Nella seconda parte del torneo, le prime sei qualificate del girone A affronteranno le prime sei del girone B in gare di sola andata, per un totale di 6 giornate: gli accoppiamenti verranno ufficializzati nelle prossime ore.

Poi, ci saranno i playoff. Ma intanto c’è da onorare la conquista della poule promozione.

© Riproduzione riservata