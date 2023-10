Il debutto tanto atteso è arrivato: domenica l’Hermaea Olbia inizierà la sua avventura nel campionato di A2 femminile di volley, che affronta per il decimo anno consecutivo.

E lo farà tra le mura amiche del GeoPalace contro la Lpm Bam Mondovì, formazione ambiziosa, che punta ai piani alti del girone B e a una stagione da protagonista. «Non si tratta dell’ostacolo più agevole da incontrare alla prima giornata», commenta il coach delle galluresi Dino Guadalupi. «Mondovì può contare su un assetto piuttosto collaudato, avendo cambiato poco rispetto allo scorso anno, ma faremo tutto il possibile per metterle in difficoltà».

A proposito di difficoltà, nell’occasione Guadalupi potrebbe dover rinunciare all’opposto titolare Adriano. «Nell’ultima settimana ha ripreso a lavorare col gruppo, monitoreremo il suo recupero fino alle ore immediatamente precedenti alla partita», si limita a dire l’allenatore dell’Hermaea. «Ciò che, però, non dovrà assolutamente mancare è l’atteggiamento: dovremo far capire all’avversario che non sarà una partita semplice. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: dovremo cogliere ogni opportunità possibile per fare dei punti».

Squadre in campo alle 16: arbitrano Giorgia Adamo e Luca Pescatore.

© Riproduzione riservata