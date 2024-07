L’Hermaea Olbia rinforza il reparto scacciatrici con Alice Trampus: nel prossimo campionato di A2 femminile di volley il coach Dino Guadalupi potrà contare sulla banda classe 2004, in forza l’anno scorso alla Nuvolì Altafratte Padova.

Cresciuta nell’Oma Pallavolo, la giocatrice triestina è approdata giovanissima al Club Italia, con cui ha affrontato sia la A1 che la A2. A seguire l’esperienza all’Imoco San Donà, in B1, prima di tornare in A2 col Talmassons e passare tra le fila nella neo promossa Nuvolì Altafratte Padova, con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 27 presenze e realizzato 279 punti. “Il fondamentale in cui mi sento più sicura è l’attacco, ma nella prossima stagione voglio migliorare in tutti i fondamentali e diventare più solida in ricezione e difesa”, si presenta Trampus.

“Sono fiduciosa di riuscire a creare un bel rapporto con le mie compagne di squadra, so che possiamo toglierci qualche soddisfazione”, aggiunge la nuova schiacciatrice biancoblù. “L’Hermaea mi ha sempre dato l’impressione di essere un bell’ambiente dove poter crescere, e alcune ragazze che hanno giocato a Olbia nelle stagioni precedenti e la mia esperienza da avversaria hanno confermato la mia teoria. Penso che possa essere il posto giusto – conclude – dove poter migliorare sotto l’aspetto pallavolistico e personale”.

