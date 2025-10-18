Roma non sorride all’Esperia Cagliari, che incappa nella seconda sconfitta in tre giornate di Serie B Interregionale, cedendo 73-64 alla San Paolo Ostiense. Una gara in salita per i rossoblù, sempre costretti a inseguire e incapaci di trovare continuità offensiva.

Nonostante la miglior prestazione stagionale di Frattoni, top scorer con 18 punti, la squadra di Federico Manca non è riuscita a ribaltare l’inerzia della partita. La Confelici ha mostrato impegno e buona intensità difensiva, ma in attacco ha faticato a produrre con regolarità. Solo nel finale, con un tentativo di rimonta guidato da Morgillo e Frattoni, i cagliaritani si sono avvicinati a -6, senza però riuscire a completare il sorpasso.

La cronaca evidenzia un primo quarto in equilibrio, poi il San Paolo trova il primo allungo con Orsano e chiude avanti 23-17. Nel secondo periodo i padroni di casa segnano solo dopo sei minuti, permettendo all’Esperia di avvicinarsi, ma al riposo lungo il San Paolo mantiene il controllo sul 36-27. Nel terzo quarto la distanza cresce fino al +15 con Vrancianu, mentre nel finale Orsano e Marchisio fissano il punteggio sul definitivo 73-64, interrompendo ogni velleità di rimonta cagliaritana.

S. Paolo Ostiense-Esperia 73-64

San Paolo Ostiense: Loi 3, Orsano 23, Terrasini 6, Mugnaioli 8, Amanti 6, Iacorossi 2, Paolini 8, Marchisio 11, Repaci, Vrancianu 2, Vettor 4, Mingo ne. Allenatore Colella

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu, Gelsi ne, Potì 7, Frattoni 18, Thiam 17, Picciau 4, Locci 2, Tocco, Pili, Morgillo 14. Allenatore F. Manca

Parziali: 25-17; 36-27; 57-47

© Riproduzione riservata