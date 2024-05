Si gioca domani il playout salvezza fra Latte Dolce e Nuova Florida.

I sassaresi giocano in casa la gara unica in programma per la salvezza grazie alla migliore posizione in classifica rispetto agli avversari. In caso di parità alla fine della gara regolamentare verranno giocati due tempi supplementari. Persistendo ancora la parità, a retrocedere sarà la squadra laziale.

La Nuova Florida per salvarsi ha insomma un solo risultato utile: la vittoria. La gara avrà inizio alle 16.

