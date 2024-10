Tra i protagonisti del salto dall'Eccellenza alla Serie D, Francesco Panai ritorna al Latte Dolce. Classe 2004, il giocatore sassarese è cresciuto nelle giovanili della Lanteri Sassari, poi a 14 anni si è trasferito al Sassari Calcio Latte Dolce, con cui è arrivato fino alla Prima Squadra, esordendo in Serie D nel derby contro la Torres a dicembre 2022.

Dopo la promozione in Serie D Panai è stato ceduto in prestito allo Stintino, terminando anzitempo la sua stagione a causa di un grave infortunio. Dopo aver svolto tutta la preparazione con il Latte Dolce ha pienamente recuperato.

Il giocatore biancoceleste confessa: «L’infortunio è stato pesante, sia dal punto fisico che psicologico. In estate avevo paura a rientrare in campo, ma grazie al lavoro con il fisioterapista, mister Sandro Cau e tutto lo staff sono riuscito a rimettermi in sesto e a recuperare la mobilità: posso dire che ora mi sento anche meglio di prima e non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale. Sono contento di essere tornato al Sassari Calcio Latte Dolce e di ritrovare come allenatore Gabriele Setti, che avevo già avuto ai tempi dei Giovanissimi Regionali: è uno degli allenatori migliori che ho avuto nel corso della mia carriera”.

