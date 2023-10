Domenica scorsa aveva vinto a sorpresa sul campo della Cavese, ieri si è fatta travolgere in casa (2-5) dall'Anzio. Pesante sconfitta dunque per l'Atletico Uri che sta subendo troppi gol in questa stagione anche se conserva una buona posizione di classifica con sette punti.

Per la squadra di Massimiliano Paba è la prima sconfitta stagionale: per gli ospiti gol di Bencivenga e Lilli nel giro di pochi minuti. Un uno-due pesantissimo, accusato dai sardi, rimasti poi in in dieci (espulsione di Jah), subendo la terza rete su rigore trasformato da Heatley. Poi altri due gol ospiti firmati da Lilli e Giordani. Inutili le due reti dell'Uri firmate da Attili su rigore e da Fangwa.

ATLETICO URI: Tirelli, Ravot, Fadda, Esposito, A. Fusco (1’ st Pionca, 20’ st Caria), Jah, Lubrano (27’ st Fiorelli), Attili, Ankovic (1’ st Fangwa), Ansini (1’ st Demarcus), F. Piga. Allenatore: Massimiliano Paba.

ANZIO: Rizzaro, Buati (48’ st Plebani), D’Amato, Busti (16’ st Sirignano), Galati, Bencivenga, Heatley, Lilli, Giordani (22’ st Di Gennaro), Gennari (16’ st Mincione), De Simoni (27’ st Catarinozi). Allenatore: Mario Guida

