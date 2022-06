All'indomani della sconfitta con la Torres, nella semifinale playoff di Serie D, l'Arzachena ha già messo il primo tassello per la prossima stagione: Marco Nappi confermato in panchina. L'allenatore sarà alla guida degli smeraldini anche nel 2022-2023, dove si augura di raggiungere quella promozione in Serie C che il club ha conseguito cinque anni fa. “Qui mi trovo bene: ho trovato la mia identità e ho un rapporto fantastico con il direttore Zucchi e la società”, afferma l'ex attaccante annunciando la sua permanenza in biancoverde. “Li ringrazio per la tranquillità che mi hanno dato nel lavorare, metteremo giù un bel piano per poter ripartire meglio di quest'anno. Lo faremo consapevoli della nostra forza, abbiamo fatto un gran campionato e sono fiero dei miei ragazzi”.

Stagione positiva. Nappi è arrivato ad Arzachena all'inizio di luglio del 2021, sostituendo Raffaele Cerbone, dopo un'esperienza a livello giovanile in Cina conclusa anzitempo per via della pandemia. La sua stagione di esordio in Sardegna termina con un quarto posto, a 64 punti, e la qualificazione ai playoff dove ieri la Torres si è imposta per 2-1 al "Vanni Sanna". Risultati che per il tecnico sono un punto di partenza: “Quando parlavo all'inizio di puntare a vincere il girone non è che mi divertivo, avevo visto il valore della squadra dal ritiro di Tempio. Sicuramente faremo dei ritocchi per un campionato di vertice, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare a viso aperto contro chiunque. Ci metteremo seduti col direttore e vedremo il da farsi”.

