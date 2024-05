L'Arzachena vince il girone D della Prima categoria e vola in Promozione con un turno di anticipo. Alla capolista è bastato il pari per agguantare la sospirata Promozione dopo la clamorosa rinuncia appena un anno fa alla Serie D con la squadra che, creata da una nuova società, era stata ammessa in Prima categoria.

La prossima stagione si punterà probabilmente all'Eccellenza con la speranza di riguadagnare la serie D almeno in tre anni.

Quest'anno la squadra ha comandato a lungo il girone contro un avversario molto forte e ugualmente glorioso come il Castelsardo. Su 31 gare giocate l'Arzachena ha vinto 21 volte. Otto i pareggi, due le sconfitte. 69 i gol fatti, 25 quelli subiti. Ora la società pensa già alla prossima stagione in Promozione dove troverà altre squadre blasonate.

© Riproduzione riservata