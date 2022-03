La vittoria per 1-0 nel derby di ieri sul Latte Dolce ha rilanciato il Lanusei, che ha messo ora un discreto margine sulla zona retrocessione diretta (cinque punti dal Formia penultimo, che però ha una partita in meno) e può provare quantomeno a migliorare la sua posizione in caso di playout. Gli ogliastrini sono tornati quartultimi, col controsorpasso sul Carbonia, e la squadra che sta sopra è a -3 (il Cassino, deve recuperare due gare e c'è lo scontro diretto all'ultima giornata). Il successo nel derby è servito per ridare entusiasmo e togliere pressione al gruppo, che aveva sofferto il momento no. “Oltre a essere belli bisogna essere concreti: questo ci può portare lontano”, il commento dell'allenatore Oberdan Biagioni.

Numeri da migliorare. C'è un dato nel quale il Lanusei deve però crescere per salvarsi: le partite in trasferta. Ha il peggior rendimento esterno di tutto il Girone G: appena quattro punti in dodici gare, vittoria col Latte Dolce e pareggio ad Arzachena alla prima giornata. Per il resto ha sempre perso, con sette sconfitte consecutive fuori casa, ed è ancora a zero punti nelle partite giocate fuori dalla Sardegna. Dove avrà il prossimo appuntamento: domenica pomeriggio a Cardito con l'Afragolese, quarta in classifica. Considerato che da qui a fine stagione cinque gare su otto saranno lontano dal "Lixius" un cambio di marcia in trasferta è necessario per non rischiare.

