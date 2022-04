In Serie D sono sei le partite questo pomeriggio per le sarde, dopo il rinvio di Arzachena-Vis Artena. Alle 14.30 Giugliano-Atletico Uri, mezz'ora dopo gli altri cinque incontri.

Sfide salvezza. Il Lanusei ospita il Formia in un match decisivo per la permanenza in Serie D: quartultima contro ultima al "Lixius". I biancorossoverdi si sono un po' rilanciati, fra la vittoria sul Latte Dolce e il pari con l'Afragolese, ma i due punti sfumati al 90' domenica a Cardito pesano sulle necessità di classifica. A marzo il Carbonia ha ripreso forza con quattro risultati utili consecutivi, ma nell'ultimo turno ha perso 0-2 con l'Ostiamare. Ora per David Suazo c'è la trasferta ad Ardea col Team Nuova Florida per rimettersi in corsa per la salvezza, considerato che a oggi i biancoblù sarebbero retrocessi senza playout per eccesso di distacco (otto punti) dalla sestultima.

A caccia del bis. All'andata l'Atletico Uri impose la prima sconfitta stagionale al Giugliano, vincendo 1-0. I campani stanno sempre dominando il campionato, +7 sulla Torres seconda, e ora ritrovano i giallorossi di Massimiliano Paba che hanno da riscattare la sconfitta avvenuta al 105' col Real Monterotondo Scalo, che ha portato al rientro in zona playout. Prova a ripetersi anche il Latte Dolce: domenica scorsa ha battuto il Formia, interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive (due con Mauro Giorico in panchina), ora va in casa della Cynthialbalonga che è relativamente tranquilla in classifica.

Sfide ad alta quota. La Torres riceve il Gladiator al "Vanni Sanna", dopo aver pareggiato lo scontro diretto ad Arzachena mercoledì (0-0). Nei rossoblù atteso l'esordio di Edgar Çani, ultimo acquisto in attacco, anche per l'assenza di Adama Diakité per squalifica. Il Muravera va in casa del Real Monterotondo Scalo per dare continuità alla rimonta vincente di mercoledì col Cassino (da 0-1 a 2-1 fra l'83' e l'89'). Non potrà essere in panchina Francesco Loi, squalificato come Mattia Floris, e non è a disposizione nemmeno il difensore Fabio Vignati che si è infortunato nel riscaldamento dell'ultima partita.

