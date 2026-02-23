L’Amsicora ha chiuso al secondo posto la pool salvezza dell’Europe Indoor Club Trophy, concluso ieri a Lambersart, Francia, ed assicura all’Italia un posto nella seconda divisione europea dell’indoor anche nel 2027. A beneficiarne sarà la Lorenzoni Brà, neocampione d’Italia.

La tre giorni francese non era iniziata nel migliore dei modi con l’Amsicora battuta due volte venerdì, nella giornata inaugurale. Nella prima partita le ragazze del coach Roberto Carta sono state sconfitte 4-2 dalle lituane del Ginstrekte. Dopo il vantaggio iniziale con un corto di Vynohradova, hanno subito tre reti e riaperto i giochi con Carosso. Immediata la quarta rete lituana. A seguire la pesante sconfitta con le austriache del Wien, 7-0, trascinate dal poker di Maria Luisa Esser. Il Wien ha concluso la tre giorni europea al primo posto.

Sabato le cose sono andate meglio. Prima il pari per 3-3 con le svizzere dell’Olten, ultima partita del girone concluso dall’Amsicora al terzo e penultimo posto. Tre volte in vantaggio con doppietta di Khilko e rete di Scarpa, tre volte raggiunta sempre su corto di Maya Flury. Nel pomeriggio prima partita della pool salvezza e sconfitta per 4-2 con le irlandesi del Railway Union. Match in equilibrio con Di Mauro che ha risposto due volte a Le Roux e Patton, nell’ultima frazione due reti in tre minuti hanno condannato l’Amsicora. Ieri ultima partita e prima vittoria che è valsa il salto al secondo posto e la salvezza. 5-1 alla formazione turca del Gaziantek Doruk, risultato sbloccato nella terza frazione da un corto di Vynohradova, poi sono andate a segno Khilko, Stagno, ancora Vynohradova e Mucelli.

L’Eurohockey Trophy di Lambersart è stato l’ultimo atto della stagione indoor dell’Amsicora, che ha respirato l’aria europea dopo trentacinque anni. Due settimane fa, a Bologna, era stata battuta agli shoot out dalla Lorenzoni nella finale scudetto.

Finale scudetto allievi

A Castello d’Agogna c’era la Juvenilia Uras, guidata in panchina da Andrea Scanu e Igor Atzeni, che si è classificata al quarto posto. Nel girone eliminatorio è stata battuta 8-2 dalla Bonomi (reti di Tocco e Atzeni), successivamente ha superato il Potenza Picena per 7-2 (Atzeni, Pau, Cotza e poker di Tocco), qualificandosi alla semifinale, dove è stata battuta 8-3 dal Bondeno (reti di Tocco e doppietta di Pau). Nella finale per il terzo posto la Juvenilia è stata battuta 5-2 dal Messina, ancora a segno Tocco e Pau. Il titolo lo ha vinto la Bonomi.

