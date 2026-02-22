Nell’ottava giornata di ritorno del girone B di Promozione, l’Alghero conferma il suo dominio travolgendo 4-0 il San Giorgio Perfugas e consolidando il primato a quota 71 punti, con una striscia praticamente impeccabile.

Successo esterno per il Castelsardo che supera 2-1 il Bonorva sempre saldo in seconda posizione. Bene anche la Macomerese che, al termine di un match equilibrato, supera 2-1 il Ghilarza, terzultimo in zona playout.

Tra i pareggi, spiccano l’1-1 tra Arzachena e Campanedda, e lo 0-0 tra Coghinas e Luogosanto. Si fermano sul pari anche Ozierese contro lo Stintino (0-0) e il Thiesi contro Li Punti (1-1), in un turno che ha evidenziato la compattezza del centro classifica.

Infine, successo per il Bosa (2-0 contro Usinese) che si porta fuori dalla zona playout. Giocata ieri Tuttavista-Atletico Bono 0-2.

