Dopo gli anticipi di mercoledì scorso con le vittorie di Muravera e Marcozzi, si è conclusa nel weekend la quarta giornata di ritorno della serie A1 maschile. La novità è il primo posto in perfetta solitudine del TT Sassari che ha staccato la Bagnolese, che condivideva con i campioni d’Italia la vetta della classifica. Il TT Sassari, sabato, ha vinto a Carrara dove ha battuto 3-1 l’Apuania. La prima da numero uno d’Italia di Andrea Puppo è stata bagnata dalla sconfitta iniziale con Persson, poi per l’Apuania è stata notte fonda. Schiacciante affermazione di Oyebode su Sanchi, più laboriosa ma egualmente in tre set la vittoria di Lakatos su Mutti, altro numero uno d’Italia sino a marzo 2024. Riscatto di Puppo, con Sanchi fatica nel primo, cede il terzo, monologo nel quarto. Un’attesa di ventiquattro ore e arriva la notizia da Messina, la sconfitta per 3-0 della Bagnolese, il TT Sassari resta solo in testa. I siciliani spodestano il Muravera dal terzo posto, per miglior risultato negli scontri diretti.

Serie A2 maschile

La vittoria del Quattro Mori con Reggio Emilia riapre i giochi per la promozione. La squadra di Poma ha battuto la capolista per 4-2, infliggendogli la prima sconfitta stagionale, ora è a -1 dalla vetta, affiancata dal Silver Lining. Lottano in tre per un posto. Incontro iniziato con la sconfitta di Pantoja con Spelbus, rimedia Bhanja su Seretti, nuovo vantaggio emiliano con Bisi, in tre set su Poma. Poi c’è solo il Quattro Mori, prima Bhanja, poi Pantoja, infine Poma lasciano solo un set agli avversari.

Ha vinto anche il Norbello e si allontana dalla zona retrocessione. 4-2 al Milano Sport e tanta grinta. Simon perde la prima partita con Fantoni, Galvano è sotto di due set con Omeh, rimonta e vince al quinto, allungano Orencel e ancora Galvano, partita riaperta dalla sconfitta di Simon con Tomasi. Con molta fatica Orencel risolve al quinto set (11-9) la sfida con Omeh e Norbello può festeggiare dopo tre sconfitte consecutive.

© Riproduzione riservata