Promozione, il Guspini vince e mantiene il comando della classificaI ragazzi di mister Dessì vincono di misura in casa del Pirri e si portano a quota 59 punti
Si è giocata oggi la 25esima giornata del girone A di Promozione. Il Guspini difende il primato superando in trasferta il Calcio Pirri per 3-2 al termine di una gara combattuta. I biancorossi salgono a quota 59, mantenendo un punto di vantaggio sul Terralba, corsaro a Sinnai contro il Vecchio Borgo Sant’ Elia (0-1).
Perde terreno la Villacidrese che impatta 1-1 contro l’Uta e ora è a tre lunghezze dalla vetta. Colpo esterno anche del Castiadas, che passa di misura (0-1) sul terreno della Tharros consolidando il quarto posto.
In zona playoff importante successo del Selargius che espugna il campo dell’Arborea per 2-1. Vittoria interna per il Samugheo (2-1) contro il Cannonau Jerzu, mentre la Baunese supera 1-0 il Cus Cagliari conquistando tre punti fondamentali per la permanenza in categoria.
Colpo esterno anche per l’Ovodda, che batte 2-1 l’Atletico Cagliari, riaprendo le speranze salvezza. Pari e spettacolo tra Tonara e Freccia Parte Montis (1-1).