Il Geas batte la Dinamo Women in volata 59-57La qualificazione ai playoff scudetto è rimandata al match contro il Roseto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sul parquet del Sesto San Giovanni la spunta in volata il Geas che batte la Dinamo Women 59-57. La sconfitta rende incerta la qualificazione ai playoff scudetto, con la squadra sassarese che è obbligata a battere il Roseto nella prossima e ultima gara della stagione regolare di A1 femminile.
Peccato davvero perché la formazione allenata da Citrini ha approcciato bene il match chiudendo il primo quarto a +6 grazia alla vena realizzativa di Boros. Nel secondo quarto le biancoblù hanno toccato anche il +9, ma nel terzo quarto l'uscita di Carangelo per un problema muscolare e quella di Spinelli, favoriscono le padrone di casa che rimettono in equilibrio la gara. Nel finale avvincente Scott (25 punti) e Attura segnano i punti decisivi, mentre Treffers non riesce a convertire il tiro che valeva il supplementare.
Per la Dinamo Women 20 punti di Treffers e 15 di Boros.