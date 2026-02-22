Sul parquet del Sesto San Giovanni la spunta in volata il Geas che batte la Dinamo Women 59-57. La sconfitta rende incerta la qualificazione ai playoff scudetto, con la squadra sassarese che è obbligata a battere il Roseto nella prossima e ultima gara della stagione regolare di A1 femminile.

Peccato davvero perché la formazione allenata da Citrini ha approcciato bene il match chiudendo il primo quarto a +6 grazia alla vena realizzativa di Boros. Nel secondo quarto le biancoblù hanno toccato anche il +9, ma nel terzo quarto l'uscita di Carangelo per un problema muscolare e quella di Spinelli, favoriscono le padrone di casa che rimettono in equilibrio la gara. Nel finale avvincente Scott (25 punti) e Attura segnano i punti decisivi, mentre Treffers non riesce a convertire il tiro che valeva il supplementare.

Per la Dinamo Women 20 punti di Treffers e 15 di Boros.

