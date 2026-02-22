Serie A, sconfitta in trasferta per l'Amatori AlgheroNel match valido per la 12esima giornata del girone 2, algheresi ko 25-10 sul campo della Giacobazzi Modena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel match valido per la 12esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero è stata sconfitta per 25-10 sul campo della Giacobazzi Modena. Bonus per i padroni di casa, mentre il XV di coach Marco Anversa torna a casa senza punti.
GIACOBAZZI MODENA-AMATORI ALGHERO 25-10.
Giacobazzi Modena: Trotta, Traversi (74’ Zerbini), Orlandi, Malagoli, Macculi (69’ Petti), Mazzi, Esposito, Bellei, Carta (50’ De Luca), Flores (68’ Covi), M. Venturelli, Zanni (50’ L. Venturelli), Malisano (58’ Milzani), Rodriguez (50’ Benassi), Morelli (64’ Ori). Coach Guareschi.
Amatori Alghero: Mazzone, Delrio, Serra, Russo, Pedroni (43’ Armani), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqeti, Kone, Cincotto (47’ Muciaccia), Wright, Marchetto (41’ Marcellan), Ruijgrok. A disposizione: D’Ambola, May, Anversa, Bombagi. Coach Marco Anversa.
Arbitro: Francesco Maria Mirabella di Pisa.
Punti: 6’ calcio piazzato Mazzi; 18’ meta Orlandi; 21’ cp Mazzone; 39’ meta Traversi; 49’ meta Armani, trasforma Mazzoni; 63’ m. Benassi; 68’ m. Benassi tr. Mazzi.