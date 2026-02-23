Sette puntate per scoprire tutti i retroscena dell'evento televisivo più atteso dell'anno: torna “Sanremo Sofà”, il programma di Radiolina dedicato al Festival della canzone italiana. Da oggi fino a domenica primo marzo, appuntamento ogni sera con Giuseppe Valdes ed Enzo Asuni in studio, e in collegamento da Sanremo l'inviata del Gruppo L’Unione Sarda Angelica D'Errico.

“Sanremo Sofà” è uno spazio pensato per accompagnarvi dentro e oltre il palco dell’Ariston. Non solo commenti a caldo di esibizioni e classifiche, ma tutto quello che rende la kermesse un fenomeno culturale: l'analisi dei brani in gara, le inevitabili polemiche, le scelte stilistiche, le strategie discografiche e le dinamiche mediatiche che animeranno la settimana. Senza dimenticare un osservatorio speciale sul mondo dei social e le 75 edizioni passate, con i momenti più iconici e i sardi che ne hanno segnato la storia in modo indelebile.

Tutto questo con ospiti speciali e le voci di chi sarà protagonista del Festival, raccolte dal vivo nella città dei fiori. Una chiacchierata tra amici sul divano che coinvolge gli ascoltatori con domande e sondaggi, un punto di incontro per chi vivrà i prossimi giorni come rito collettivo capace di accendere discussioni e di rendere tutti giudici: proprio per fingersi meglio inflessibili arbitri, domani su L’Unione Sarda ci sarà la pagella compilabile con i voti su performance e look sera per sera.

Le prime due puntate saranno dedicate alla presentazione dei concorrenti, alle anticipazioni, ai pronostici e al fantasy game che ha conquistato milioni di persone, il Fantasanremo, con gli ultimi consigli per creare la squadra perfetta. Da mercoledì 25 a domenica primo marzo si entra nel vivo: Giuseppe Valdes, Enzo Asuni e Angelica D'Errico passeranno al setaccio ogni serata, per poi chiudere con un bilancio su cosa lascerà questa edizione.

“Sanremo Sofà” è in diretta ogni giorno alle 19.30 su Radiolina in fm, su radiolina.it e sulla app Unione Digital. Dalle 20.05 disponibile in formato podcast su Spotify e radiolina.it.

