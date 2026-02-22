Ha vinto per sottomissione dell'avversario al terzo round Matteo Dore nel main event del Fight Club Championship che si è disputato sul ring di via Venezia a Sassari grazie all'organizzazione di Angelo Tarantini e Vincenzo Casu. Valori tecnici alti e buon riscontro di pubblico all'edizione numero 19 della manifestazione di arti marizali miste (MMA) patrocinata da Federkombat, Federazione che si occupa della disciplina per il Coni.

Tra i risultati, spicca la prova di Gaia Lissia, che nei 55 youth gestisce bene le riprese e porta a casa una vittoria ai punti per decisione unanime. Esordio convincente anche per Luca Biddau, capace di imporsi round dopo round nei 74 youth e chiudere con verdetto unanime. Buona prestazione, pur senza successo, per Andrea Pilo, fermato ai punti da un avversario più preciso nei momenti chiave.

Continua invece la crescita di Francesco Torre, che dopo aver controllato i primi due round ha chiuso il confronto al terzo con una sottomissione tecnica. Un segnale di maturità agonistica che conferma il percorso in atto.

© Riproduzione riservata