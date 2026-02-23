Accademia Sulcitana di Villa San Pietro, Masainas, Macomer e Mont Alma sono le quattro capoliste dei quattro giorni della Prima categoria. Nel gruppo A, la capolista ha piegato il San Vito per 5-2, ma hanno vinto anche le inseguitrici: il Sarroch (1-2), sul campo del La Palma, il Decimo 07 travolgfente per 3-0 contro la Gialeto, mentre il Tertenia ha piegato il Villagrande per 2-1. Perde a sorpresa il Decimoputzu, piegato in casa per 1-2 dal Cardedu.

Nel girone B, la capolista Masainas ha travolto il Segariu per 4-0 ed ha allungato sull'Arbus battuto per 2-1 dall'Antiochense, la Verde Isola ha vinto sulla don Bosco per 2-3, mentre l'Isili ha piegato per 2-0 il Perdaxius. Il Masainas è primo con 41 puti. L'Arbus è ora a 37 punti.

Nel girone C il Macomer, capolista con 45 punti, è stato battuto a sorpresa dall'Oscherese, mentre nel girone D il Monte Alma ha vinto (0-4), a Porto Torres, allungando in vetta alla classifica (52 punti) sul Lanteri (fermo a 42), battuto dal Malapsina per 2-1.

