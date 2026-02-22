Promozione, scatto dell'Arzachena in chiave salvezzaL’1-1 contro il Campanedda permette ai ragazzi di mister Ottaviani di raggiungere quota 40 punti
Donati replica a Riu, tutto nel primo tempo. E tra Arzachena e Campanedda termina 1-1. La gara casalinga dell’8ª giornata di ritorno del campionato di Promozione vale agli smeraldini un pareggio che prolunga la serie positiva, arrivata a nove risultati utili consecutivi, e un punto che fa 40 in classifica, ovvero la salvezza anticipata.
Tra le altre cose, la squadra di Mauro Ottaviani consolida il settimo posto nel girone B a poche lunghezze dai playoff, tanto che dal prossimo turno e dal derby col Luogosanto, avanti di un punto, Bonacquisti e compagni potranno ragionare su altri traguardi.