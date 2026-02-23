Ultimo impegno di regular season nel torneo di Serie B Femminile di basket. Turno che ha confermato la supremazia della Mercede Alghero che, con l’ennesima vittoria stagionale e ancora 2 partite da recuperare, ha blindato il primo posto in solitario.

La Capolista. Le ragazze allenate da Manuela Monticelli si sono imposte nettamente, nel più classico dei “testa-coda”, contro la Pallacanestro Nuoro (122-52). Grazie ad un attacco particolarmente ispirato la Mercede prende il largo sin dai primi minuti (70-29 al 20’) e porta a casa senza affanni la vittoria numero 14 della stagione. Tra le algheresi vanno a segno tutte le giocatrici a referto, con Silanos miglior realizzatrice a quota 23 punti personali. La Mercede è ora attesa da un doppio recupero, con San Salvatore e Su Planu.

Inseguitrice. Alle spalle si conferma l’Astro Cagliari, vittoriosa sul parquet del Su Planu per 45-58. Nei primi due quarti si gioca a corrente alternata: nei primi 10’ le ospiti volano sul +12 (8-20); nel secondo il contro-break selargino, con un parziale di 27-8 che ribalta la situazione all’intervallo (35-28 al 20’). Al rientro dal riposo lungo l’Astro si riporta avanti (40-42 al 30’), prima del break decisivo degli ultimi 10’ di gioco. Top scorer della gara è Saias, dell’Astro, con 19 punti.

Volata per il 3° posto. Nel big match per la terza posizione arriva la vittoria dell’Antonianum Quartu, contro il San Salvatore, per 56-46. Le quartesi, con la vittoria di sabato, si portano, inoltre, sul 2-0 negli scontri diretti. Sfida equilibrata in avvio con le due formazioni che si alternano al comando (15-18 al 10’ e 31-28 al 20’). L’Antonianum nel terzo quarto mantiene il vantaggio, andando sul +5 (45-40 al 30’) e allunga fino al +10 finale. Al San Salvatore non bastano i 19 punti firmati da Corongiu.

La “quarta”. Il Gabbiano si impone sul campo dell’Elmas per 59-65 e porta a casa la quarta vittoria stagionale. Le quartesi guidano il punteggio nell’arco dei 40’ di gioco (19-21 al 10’ e 32-37 al 20’), mettendo a segno il break decisivo nella terza frazione, chiusa sul +12 (42-54 al 30’). Nel finale Elmas accorcia il divario ma non riesce ad impattare. Migliori realizzatrici della sfida sono Cancellu, dell’Elmas, e Villani, de Il Gabbiano, con 18 punti.

© Riproduzione riservata