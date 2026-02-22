Serie D, sfuma nel recupero la vittoria per l’OlbiaNon basta il gol di Furtado a regalare i tre punti ai ragazzi di mister Livieri: il Flaminia acciuffa il pari al 96’
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Recupero fatale per l’Olbia, che mentre assaporava la ritrovata vittoria dopo 15 turni di digiuno grazie al gol di Furtado al 35’ della ripresa, e 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, viene riacciuffata dalla Flaminia Civita Castellana sull’1-1 al 96’ con la zampata vincente di Tascini.
La trasferta dell’8ª giornata di ritorno di Serie D è più amara che dolce per i bianchi, beffati dalla quinta della classe a tempo scaduto e in inferiorità numerica per l’espulsione con rosso diretto di Saggia nel primo dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro Targhetta di Castelfranco Veneto. Una disdetta clamorosa per i galluresi, che potevano muovere la classifica in maniera importante, e si ritrovano, invece, a recriminare per l’occasione mancata al terzultimo posto con 23 punti.
Come se non bastasse, oltre a Saggia e a Santi, assente anche contro la Flaminia per squalifica, al prossimo turno contro il Budoni l’Olbia dovrà fare a meno anche di Biancu, che da diffidato ha rimediato il giallo che fa scattare il turno di stop.