Recupero fatale per l’Olbia, che mentre assaporava la ritrovata vittoria dopo 15 turni di digiuno grazie al gol di Furtado al 35’ della ripresa, e 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, viene riacciuffata dalla Flaminia Civita Castellana sull’1-1 al 96’ con la zampata vincente di Tascini.

La trasferta dell’8ª giornata di ritorno di Serie D è più amara che dolce per i bianchi, beffati dalla quinta della classe a tempo scaduto e in inferiorità numerica per l’espulsione con rosso diretto di Saggia nel primo dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro Targhetta di Castelfranco Veneto. Una disdetta clamorosa per i galluresi, che potevano muovere la classifica in maniera importante, e si ritrovano, invece, a recriminare per l’occasione mancata al terzultimo posto con 23 punti.

Come se non bastasse, oltre a Saggia e a Santi, assente anche contro la Flaminia per squalifica, al prossimo turno contro il Budoni l’Olbia dovrà fare a meno anche di Biancu, che da diffidato ha rimediato il giallo che fa scattare il turno di stop.

© Riproduzione riservata