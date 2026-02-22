Colpo esterno di grande peso per il Tortolì che nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Eccellenza espugna il “Signora Chiara”, superando il Calangianus con una prova di carattere e organizzazione. A decidere l’incontro è la rete di Lahrach, episodio chiave in una gara equilibrata e giocata su ritmi intensi.

Successo fondamentale per la formazione ogliastrina che sale a quota 24 punti, rilanciando le proprie ambizioni nella corsa alla permanenza in categoria. Per il Calangianus, invece, resta il rammarico per una sconfitta interna che frena la possibilità di avvicinare la zona playoff.

La nuova classifica vede al comando l’Ossese con 42 punti, seguita da Ilvamaddalena 1903 e dalla Nuorese Calcio 1930 appaiate a quota 40. In zona alta anche il Tempio a 37 e il Lanusei Calcio 1987 a 35.

A metà classifica l’Atletico Uri (34) e l’Iglesias Calcio (30), mentre il successo consente al Tortolì di accorciare sul gruppo composto da Taloro Gavoi, Villasimius e Buddusò, tutte a quota 27 punti, e sul Carbonia fermo a 26. Nella parte bassa restano coinvolte Santa Teresa Gallura (25), Ferrini (22) e Sant'Elena (14).

