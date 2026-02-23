La Women Torres vince 4-0 il derby con l'Atletico UriLa vittoria consolida il settimo posto della squadra sassarese
Il derby della serie C femminile si colora di rossoblù. Nella gara giocata a Usini netta vittoria della Women Torres sull'Atetico Uri per 4-0. La vittoria consente di consolidare il settimo posto a quota 18 punti, quasi una ipoteca sulla salvezza visto che ora il distacco sull'Uri è salito a 7 punti e con gli scontri diretti favorevoli.
La Women Torres sblocca la partita al 13': gran lavoro sulla fascia di Dahine che salta tre giocatrici e una volta arrivata dentro l'area, dal vertice destro, lascia partire un tiro potente su cui l'estremo difensore giallorosso non può nulla. A pochi minuti dall'intervallo, al 41', Picchirallo conquista e realizza il rigore che manda le due squadre negli spogliatoi sul 2-0.
Nella ripresa la musica non cambia, la Torres continua a fare la partita. La squadra sassarese affonda il colpo al 67' ancora con Dahine lesta a correggere in rete la respinta del portiere su conclusione di Picchirallo. Ad arrotondare il punteggio ci pensa Kubota che, servita centralmente da Dahine, realizza con il mancino da due passi.