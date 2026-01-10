Le sei squadre della Élite femminile si spostano a Padova, sede del quarto e penultimo concentramento. Dopo la pausa natalizia, domani si riparte con l’Amsicora in vetta con due punti di vantaggio su Cus Torino e HC Riva del Garda. Ed è proprio Amsicora-Cus Torino uno dei piatti forti della giornata padovana, replica della sfida di Cagliari, nel secondo turno, vinta per 3-1 dalle campionesse d’Italia del coach Roberto Carta.

La giornata sarà aperta da HC Riva-Cus Padova e Lorenzoni Brà-HP Milano, partite che precedono lo scontro al vertice tra Amsicora e Cus Torino. A seguire Lorenzoni-HC Riva, poi la formazione cagliaritana affronterà il Cus Padova, ultimo in classifica già battuto 7-2 a Castello d’Agogna. Chiude HP Milano-Cus Torino.

All’Amsicora potrebbe bastare una vittoria per qualificarsi alle finali con un turno di anticipo. Con due successi la qualificazione sarebbe matematica.

