

L’Alghero travolge il Luogosanto e festeggia il ritorno in Eccellenza dopo appena una stagione. La vittoria nell’anticipo della 29esima giornata del campionato di Promozione girone B consegna alla squadra di Mauro Giorico il pass per il massimo campionato regionale con ben cinque giornate d’anticipo, al termine di un dominio assoluto certificato da numeri da record: 26 vittorie, 3 pareggi, 92 gol fatti e appena 20 subiti.

Contro il Luogosanto, i catalani si sono imposti con un netto 4-1. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 grazie a un’autorete e alla rete di Roccuzzo. Nella ripresa sono andati a segno il solito Barboza (31esimo gol stagionale) e Marcangeli, mentre per gli ospiti è arrivato il gol della bandiera firmato da Stefano.

Per il club algherese si tratterà della quindicesima partecipazione al campionato di Eccellenza, a conferma di una tradizione consolidata nel panorama calcistico regionale.

Domani in programma le altre gare della giornata:

Bosa – Bonorva 1960 (ore 15.00)

Coghinas – Arzachena (ore 15.00)

Li Punti – Atletico Bono (ore 15.00)

Macomerese – Castelsardo (ore 15.00)

Ozierese – San Giorgio Perfugas (ore 15.00)

Stintino – Ghilarza (ore 15.00)

Tuttavista Galtellì – Campanedda (ore 15.00)

Thiesi – Usinese (ore 16.00)

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