Un successo la settima edizione della “Laghi e Nuraghi” che in questa occasione, oltre alla Point to Point e alla Short, per la prima volta ha avuto in programma la Marathon con assegnazione del titolo regionale. Si è trattato della quarta tappa della Sardinia Cup, competizione in mountain bike organizzata dalla Nurri-Orroli Asd con collaborazione della Pro Loco, di tanti volontari, della protezione civile e col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nella gara principe, la Marathon, i bikers hanno percorso 62 chilometri con circa 2mila metri di dislivello positivo. Ha stravinto Mirko Pani della Fabio Aru Accademy che ha tagliato il traguardo in due ore e cinquantadue minuti, staccando di quasi dieci minuti Marco Serpi dell’Arkitano e di dodici minuti Eros Piras della Donori Bike, ancora leader della Sardinia Cup dopo le quattro tappe. Quarta posizione, con appena ventisette secondi di ritardo da Piras, per Luca Dessì della Karel Sport, vincitore della scorsa edizione della Sardinia Cup. Completano la top ten Michael Giua (Olbia Cycling), Federico Pera (S.C. Cagliari), Antonio Marongiu (SBS), Alessio Fois (Arkitano), Nicola Saba (Guspini) e Maurizio Olla (Karel Sport). «Una delle gare più dure e tecniche che abbiamo fatto sinora», dice Antonio Marongiu della SBS. «C’erano sia discese veloci che tecniche con altrettante salite tecniche, con pendenze importanti e con curve. Si è passati anche in tratti dell’Xc quindi molto tecnici sia a salire che a scendere, intervallati da una salita in asfalto che portava a Nurri, poi la discesa del “geotritone”, difficile da guidare. A seguire un bel rientro con una salita con tante pietre dove si faceva selezione, poi spianava e si poteva spingere. Insomma una bella gara con un bel panorama ma davvero impegnativa. Per quanto mi riguarda pensavo di poter fare un pochino meglio ma va bene così».

Condivide Luca Dessì della Karel: «Sono arrivato al traguardo stremato ma con determinazione sono riuscito a portare a casa un ottimo quarto posto. Pani e Serpi hanno fatto la differenza. Con Piras ci siamo giocati la terza piazza. Nello strappo finale aveva più energie». Mario Argiolas dell'Aquascan: «Non potevo mancare per gli amici della Nurri-Orroli pur con poco allenamento. E' stato uno spettacolo con il lago che fa da cornice e i single track sia in salita che in discesa duri ma fantastici. Complimenti a tutta l'organizzazione».

Tra le donne, grande vittoria di Erika Pinna (Arkitano) in tre ore e trentasei minuti. Secondo posto, staccata di ben 26 minuti, per Raffaela Saravo (Olmedo Bikers) e terza piazza per Silvia Caria (Nurri-Orroli).

Ecco tutti i titoli regionale Marathon per categoria: Raffaela Saravo (Olmedo Bikers) DE; Erika Pinna (Arkitano) EWS-W2; Michael Grancesco Giua (Olbia Cycling) ELMT; Marco Serpi (Arkitano) M1; Eros Piras (Donori Bike) M2; Maurizio Olla (Karel Sport) M3; Petr Dobry (I due Leoni Isola Sant’Antioco) M4; Sebastiano Biancu (Fancello Cicli) M5; Giorgio Atzeni (S.C. Cagliari) M6; Renato Pani (S.C. Cagliari) M7; Vittorio Serra (Karel Sport) M8; Mirko Pani (Fabio Aru Academy) UN.

Nella Point to Point (37 chilometri con mille metri di dislivello positivo) successo per il sinnaese Alberto Olla della Crossbike che ha preceduto di quasi quattro minuti Alessandro Scanu (Masbike Team) e di poco più di cinque minuti Simone Corda della Donori Bike Team. Nella classifica femminile, primo posto di Sofia Bonfanti della Crossbike, seguita da Sofia Nuscis (Ossidiana) e Monica Massa (Pulsar).

Adesso ci sarà il riposo. Si riprenderà il 15 settembre a Villasalto.

